Richterin Barbara Salesch
Folge 1534: Der Büdchenvater
44 Min.Ab 12
Voller Wut soll Gaby ihren Exfreund erst bewusstlos geschlagen und anschließend mit voller Wucht zwischen die Beine getreten haben. Hat sie die Fassung verloren, weil sie per Zufall erfahren hat, dass Volker sie schon während ihrer Beziehung mit der jungen Russin Nadja betrogen hatte? Der Beweis für die Untreue heißt Lisa und ist zwei Monate alt. Oder hat sich einer seiner verprellten Saufkumpane gerächt, die er seit Lisas Geburt völlig ignoriert hat?
