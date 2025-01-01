Richterin Barbara Salesch
Folge 1537: Gegensätze ziehen sich an
44 Min.Ab 12
Die 23-jährige Trixi wird Opfer eines Überfalls, nachdem sie es angeblich auf einer Fetisch-Party mit einem fremden Mann hat krachen lassen. Ihr Freund André ist davon alles andere als begeistert und beendet die Beziehung zu Trixi noch in derselben Nacht. Hat er seiner Wut freien Lauf gelassen oder wollte Monika ihre Konkurrentin loswerden?
