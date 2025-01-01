Richterin Barbara Salesch
Folge 1547: Der Trick
44 Min.Ab 12
Gerade aus der Haft entlassen, soll der ehemalige Tresorknacker Nick erneut in das Haus des reichen Ehepaares Moselbach eingebrochen sein, in dem sein Diebstahl Jahre zuvor gescheitert war. Brauchte er das Geld für seine Tochter, von deren Existenz er nach 18 Jahren völlig überraschend erfahren hat? Und hat Nick dieses Mal sogar den Mord an dem 84-jährigen Wilhelm Moselbach in Kauf genommen?
