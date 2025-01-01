Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kalendergirls

SAT.1Staffel 9Folge 1548
Folge 1548: Kalendergirls

43 Min.Ab 12

Nachdem sich die stark übergewichtige Metzgerin Lilo zu Nacktaufnahmen für einen Wohltätigkeitskalender hat überreden lassen, fühlt sie sich durch die anhaltenden Schikanen der hübschen Heidi gedemütigt. Als die schließlich nackt und geknebelt im Schaufenster der Metzgerei gefunden wird, fällt der Verdacht schnell auf Lilo. Oder wollte Heidis Freund Carsten der Schönen einen Denkzettel verpassen, weil er mit ihren Nacktfotos nicht einverstanden war?

SAT.1
