Richterin Barbara Salesch

Belogen, betrogen und benutzt

SAT.1Staffel 9Folge 1550
Folge 1550: Belogen, betrogen und benutzt

44 Min.Ab 12

Lola soll versucht haben, ihren Ex-Freund Moritz mit einem Samuraischwert zu töten. Kurz vorher hatte sie ihn in flagranti mit seiner neuen Flamme Nicole erwischt. Wollte sich Lola rächen, weil Moritz sie betrogen hatte? Oder hat er sich die Verletzungen selbst zugefügt, um seine Drohung, Lola ins Gefängnis zu bringen, wahr zu machen?

SAT.1
