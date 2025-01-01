Richterin Barbara Salesch
Folge 1556: Der böse Nachbar
44 Min.Ab 12
Beim Zigarettenholen wird der mutmaßliche Vergewaltiger Markus mit einem Stein erschlagen. Hat die ehemalige Polizistin Lena dafür gesorgt, dass er endlich seine gerechte Strafe bekommt? Sie ist bis heute fest davon überzeugt, dass Markus zwei Frauen vergewaltigt hat. Um ihn Tag und Nacht verfolgen zu können, hat sie sogar ihren Job aufgegeben ...
