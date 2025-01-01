Richterin Barbara Salesch
Folge 1563: First Love
44 Min.Ab 12
Direktorentochter Tina soll bei einem Einbruch in die Schule den Hausmeister Burghard mit Pfefferspray unschädlich gemacht und ihm danach ein Messer ins Bein gestoßen haben. Aber um Burghard ranken sich üble Gerüchte: Warum z.B. ist seine schwangere Tochter Kira plötzlich verschwunden? Hat er tatsächlich etwas mit der Schwangerschaft zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick