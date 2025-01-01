Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Magic Carpet Ride

SAT.1Staffel 9Folge 1573
Magic Carpet Ride

Magic Carpet RideJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1573: Magic Carpet Ride

44 Min.Ab 12

Ein Trip nach Holland, der eigene Großvater als Leiche im Kofferraum - wie wollen die Geschwister Lotta (15) und Manuel (18) das erklären? Außerdem: Die Taschen des toten Opas sind randvoll mit Haschisch. Wollte Manuel ihn als Drogenkurier missbrauchen? Oder war der Rentner verwirrt und ist an die falschen Leute geraten, wie der durchgeknallte Coffeeshop-Besitzer Piet aus Venlo behauptet?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen