Richterin Barbara Salesch
Folge 1582: Großstadtdschungel
44 Min.Ab 12
Unzählige Kakerlaken fallen herunter, als Hausmeister Rudi die Sonnenblende in seinem Jeep herunterklappt. In seiner Panik rast er in den Wagen hinter sich. Hat sich die 14-jährige Milla gerächt, weil sie davon überzeugt ist, dass Rudi ihren Papagei Charly geköpft hat? Oder hat Isabel dem verhassten Hausmeister den Streich gespielt, weil er gegen Tierhaltung im Haus ist?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick