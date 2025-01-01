Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1582
44 Min.Ab 12

Unzählige Kakerlaken fallen herunter, als Hausmeister Rudi die Sonnenblende in seinem Jeep herunterklappt. In seiner Panik rast er in den Wagen hinter sich. Hat sich die 14-jährige Milla gerächt, weil sie davon überzeugt ist, dass Rudi ihren Papagei Charly geköpft hat? Oder hat Isabel dem verhassten Hausmeister den Streich gespielt, weil er gegen Tierhaltung im Haus ist?

SAT.1
