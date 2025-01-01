Richterin Barbara Salesch
Folge 1585: Zwei Mütter und ein Baby
44 Min.Ab 12
Gerade 17 Jahre alt, auf eine zweifelhafte Karriere als Fotomodell fixiert und frischgebackene Mutter eines Sohnes - mit dieser Situation ist Celina laut ihrer Mutter Ingrid absolut überfordert. Sie weigert sich, ihrer Tochter Justin zu überlassen. Celina will sich das nicht gefallen lassen - hat sie deshalb tatsächlich ihre Mutter durch einen heftigen Stoß gegen den Badewannenrand außer Gefecht gesetzt?
