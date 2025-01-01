Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Staffel 9Folge 1602
Folge 1602: Komaliebe

44 Min.Ab 12

Verenas Glück schien perfekt: ein Heiratsantrag von dem gutaussehenden Unternehmersohn Martin, der ihr jeden Wunsch von den Augen abliest und ihr finanzielle Sicherheit bietet. Doch dann droht ihr Traum zu zerplatzen, Martin fällt nach einem schweren Autounfall ins Koma. Hat Verena den Schlauch aus der Beatmungsmaschine gezogen, um an seine Lebensversicherung zu gelangen? Oder steckt sein Bruder dahinter?

