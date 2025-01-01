Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ausgekegelt

SAT.1Staffel 9Folge 1641
Ausgekegelt

44 Min.Ab 12

Wenn Waltraud mit ihren Kegelschwestern vom Kegelclub "85D" auf Sauftour geht, wird es meistens wild. Aber dieses Mal nimmt der Spaß ein böses Ende, als Waltraud betäubt und vergewaltigt aufgefunden wird. Aufgrund der DNA-Spuren unter ihren Fingernägeln fällt der Verdacht sofort auf den Kellner Peter, zumal er am Tatabend mit Waltraud heftigst geflirtet haben soll. Aber er hat nicht nur ein Alibi, sondern scheinbar auch eine Erklärung für alles ...

