Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Halt's Maul

SAT.1Staffel 9Folge 1651
Halt's Maul

Halt's MaulJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1651: Halt's Maul

44 Min.Ab 12

Die 13-jährige Concetta findet ihre schwer verletzte Mutter Tamara im Müllkeller ihres Hochhauses. Mutter und Tochter behaupten einhellig, dass die Tat auf das Konto ihrer Nachbarin Beate geht. Doch diese bestreitet die Vorwürfe und behauptet, dass sich die asoziale Familie nur an ihr rächen will. Schließlich hatte sie Concetta in der Überzeugung, dass sie ihren Sohn Sören mobbt, eine Ohrfeige gegeben...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen