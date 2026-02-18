Robins Hood - Das Leben von ...
Folge 10: Das Leben von B-Tight
63 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Diesmal trifft Robin auf B-Tight. Aus dem Royal Bunker ging es für ihn gemeinsam mit Sido zu Aggro Berlin. Beim Label mit dem Sägeblatt prägte B-Tight Deutschrap ab Mitte der 2000er-Jahre maßgeblich mit. Er veröffentlichte bisher mehrere Top-Ten-Alben und eine Nummer-1-Platte. Mit „Bestes Stück“ erscheint in diesem Sommer nach sechs Jahren ein neues Album. Bei ROBINS HOOD spricht B-Tight über depressive Phasen in seinem Leben, Disses von Farid Bang und seine Songs mit dem N-Wort. Außerdem verrät er, wie sich Berlin für ihn verändert hat und warum er sich gerne ein Kochduell mit Sido liefern würde.
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