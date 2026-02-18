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Robins Hood - Das Leben von ...

Das Leben von CrystalF

Talk? Now!Staffel 1Folge 5vom 18.02.2026
Das Leben von CrystalF

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Robins Hood - Das Leben von ...

Folge 5: Das Leben von CrystalF

92 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Diesmal trifft Robin auf Crystal F. Seit Mitte der 2000er-Jahre kreiert der Rapper Musik als Solokünstler, aber auch mit der 2006 gegründeten Gruppe Ruffiction. In seinen Texten beschäftigt sich Crystal F häufig mit dem Extremen, Provokationen und Emotionalitäten. Bei ROBINS HOOD spricht Crystal F über Probleme, die größer sind als ein Hochhaus, radikale Ehrlichkeit und die Faszination für Serienmörder. Außerdem verrät er, wie seine ADHS-Diagnose sein Leben verändert hat und warum er gerne Texte in seinem Auto schreibt. Viel Spaß mit Crystal F und Robin!

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