Das Leben von Burak CaniperkJetzt kostenlos streamen
Robins Hood - Das Leben von ...
Folge 13: Das Leben von Burak Caniperk
89 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Diesmal trifft Robin auf Burak Caniperk. Als Host bei TV Strassensound hat er zahlreiche Interviews mit den Stars der Deutschrap-Szene geführt. Als Sozialarbeiter auf Berlins Straßen führt er Jugendliche mit vielfältigen Problemen häufig auf einen besseren Weg. Sein Credo dabei lautet stets: Auf Augenhöhe! Bei ROBINS HOOD spricht Burak über Hip-Hop als Icebreaker bei Jugendlichen, strukturelle Probleme im System und seinen Alltag auf der Straße zwischen Glückseligkeit und Verzweiflung. Außerdem verrät er, warum Rapper ihm in Interviews vertrauen und was bei ihm durch all seine Projekte auf der Strecke bleibt.
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