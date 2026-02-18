Robins Hood - Das Leben von ...
Folge 3: Das Leben von Chakuza
59 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Ab Mitte der 2000er-Jahre war der Rapper aus Österreich Teil von Ersguterjunge und veröffentlichte seine ersten drei Alben über Bushidos Label. Anschließend setzte er seinen Weg allein fort und stellte sich mit den nachfolgenden Platten stilistisch und musikalisch teilweise neu auf. Bei ROBINS HOOD spricht Chakuza über frühere und heutige Freundschaften, sein neues Album „Träume Drama Drums“ sowie seine Lebensjahre in Berlin und auf dem Land. Außerdem verrät er, was sich durch den Verzicht auf Alkohol in seinem Alltag verändert hat und warum er nicht gerne in der Öffentlichkeit steht. Viel Spaß mit Chakuza und Robin!
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