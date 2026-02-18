Das Leben von Kool SavasJetzt kostenlos streamen
Robins Hood - Das Leben von ...
Folge 6: Das Leben von Kool Savas
74 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Kool Savas prägt seit mehr als 25 Jahren deutschen Hip-Hop. Zahlreiche seiner Alben belegten Platz eins der Charts, er holte mehrere Goldplatten und gilt als einer der besten Live-Rapper. Bei ROBINS HOOD spricht Kool Savas über seine Versöhnung mit Eko Fresh, die Aufarbeitung seiner Jugend in Kreuzberg und Freundschaften im Hip-Hop. Außerdem verrät er, warum er seine 50-Jahre-Show in Berlin nicht richtig genießen konnte und wie er als Vater tickt. Viel Spaß mit Kool Savas und Robin!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick