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Robins Hood - Das Leben von ...

Das Leben von Kool Savas

Talk? Now!Staffel 1Folge 6vom 18.02.2026
Das Leben von Kool Savas

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Robins Hood - Das Leben von ...

Folge 6: Das Leben von Kool Savas

74 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Kool Savas prägt seit mehr als 25 Jahren deutschen Hip-Hop. Zahlreiche seiner Alben belegten Platz eins der Charts, er holte mehrere Goldplatten und gilt als einer der besten Live-Rapper. Bei ROBINS HOOD spricht Kool Savas über seine Versöhnung mit Eko Fresh, die Aufarbeitung seiner Jugend in Kreuzberg und Freundschaften im Hip-Hop. Außerdem verrät er, warum er seine 50-Jahre-Show in Berlin nicht richtig genießen konnte und wie er als Vater tickt. Viel Spaß mit Kool Savas und Robin!

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