Robins Hood - Das Leben von ...
Folge 9: Das Leben von Sick
Themen: Shore, Stein, Papier, Sucht, Schmerz, Konsum, Hip-Hop, Tiefpunkte & Traumata Diesmal trifft Robin auf $ick. Bereits zu Jugendzeiten begann er, Drogen wie Cannabis, Kokain oder Heroin zu konsumieren. Was folgten waren Obdachlosigkeit, Beschaffungskriminalität und gescheiterte Entgiftungen. Spätestens mit Beginn des Formats „Shore, Stein, Papier“, in dem er seine Geschichte erzählt, veränderte sich der Alltag von $ick. Bei ROBINS HOOD spricht $ick über unverarbeiteten Schmerz, seinen tiefsten Tiefpunkt und Suchtprobleme in der Gesellschaft. Außerdem verrät er, was er durch die Sucht in seinem Leben verpasst hat und was passiert, wenn seine Tochter Drogen nehmen wollen würde.
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