Robins Hood - Das Leben von ...
Folge 7: Das Leben von Denyo
Themen: Beginner, „Bambule“, Brothers Keepers, "Ahnma", Tod des Vaters, Virtual Reality Diesmal trifft Robin auf Denyo, der mit den Beginnern deutschen Hip-Hop seit Anfang der 90er-Jahre maßgeblich mitgeprägt hat. Auch mit all seinen Soloalben war er in den Charts vertreten. Außerdem moderierte er unter anderem das VOX-Format „Cover my Song“, mit dem er den Deutschen Fernsehpreis gewann. Bei ROBINS HOOD spricht Denyo über den Weg der Beginner vom Eimsbush Basement bis zum Album „Advanced Chemistry“, den frühen Tod seines Vaters und seine Tätigkeit als Virtual Reality-Unternehmer. Außerdem verrät er, was er als Papa gelernt hat und was für eine neue Beginner-Platte passieren muss.
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