Das Leben von Julia GröschelJetzt kostenlos streamen
Robins Hood - Das Leben von ...
Folge 12: Das Leben von Julia Gröschel
58 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Diesmal trifft Robin auf Julia Gröschel. Mit ihrem Podcast „Hip Hop Lebt“ bereichert sie seit Jahren deutsche Musikkultur mit unterhaltsamen und lehrreichen Gesprächen über das Leben ihrer Gäste. Auch als Künstlermanagerin, Speakerin und im Coaching hat sie sich einen Namen gemacht. Bei ROBINS HOOD spricht Julia Gröschel über den Aufbau ihrer Marke vom Podcast bis zur Live-Show, Kritik an ihrer Person und ihre Vorliebe für Untergrundrap. Außerdem verrät sie, warum ein Podcast nicht ausschließlich von seinen Gästen leben darf und wie sie die Balance zwischen Freundschaft und Business in der Musikindustrie hält."
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