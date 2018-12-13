Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Frust und mangelndes Selbstvertrauen im "Gasthaus am Silbersee"

Kabel EinsStaffel 11Folge 10vom 13.12.2018
Frust und mangelndes Selbstvertrauen im "Gasthaus am Silbersee"

Folge 10: Frust und mangelndes Selbstvertrauen im "Gasthaus am Silbersee"

86 Min.Folge vom 13.12.2018Ab 12

Dem vier Generationen Familienbetrieb "Gasthaus am Silbersee" in Kritzendorf bei Wien droht das endgültige Aus. Betreiber Leopold und seine Kinder haben sich über die Jahre gastronomisch so sehr verrannt, dass das Restaurant die Gäste vergrault. Die Küche ist verdreckt, der Gastraum heruntergekommen. Auslöser für die katastrophale Situation ist ein familiärer Schicksalsschlag, der selbst dem schlagfertigen Sternekoch sehr nahegeht ... Kann Frank Rosin überhaupt noch helfen?

