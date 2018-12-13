Frust und mangelndes Selbstvertrauen im "Gasthaus am Silbersee"Jetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 10: Frust und mangelndes Selbstvertrauen im "Gasthaus am Silbersee"
86 Min.Folge vom 13.12.2018Ab 12
Dem vier Generationen Familienbetrieb "Gasthaus am Silbersee" in Kritzendorf bei Wien droht das endgültige Aus. Betreiber Leopold und seine Kinder haben sich über die Jahre gastronomisch so sehr verrannt, dass das Restaurant die Gäste vergrault. Die Küche ist verdreckt, der Gastraum heruntergekommen. Auslöser für die katastrophale Situation ist ein familiärer Schicksalsschlag, der selbst dem schlagfertigen Sternekoch sehr nahegeht ... Kann Frank Rosin überhaupt noch helfen?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick