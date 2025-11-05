Gruselkammer in der Küche und kulinarische Henkersmahlzeiten im "Kastanienhof"Jetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 7: Gruselkammer in der Küche und kulinarische Henkersmahlzeiten im "Kastanienhof"
97 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12
Im unterfränkischen Kitzingen kämpft das Ehepaar Stefan und Susanne Wolbeck seit drei Jahren um ihre Existenz. Für die 52-jährige Sekretärin und den 36-jährigen Koch ist das Restaurant "Kastanienhof" ihr gemeinsamer Lebenstraum. Doch dieser droht zu platzen. Denn während Susanne über jeder unbezahlten Rechnung schwitzt, steht der 36-jährige Stefan in seiner Küche und überlässt die Verantwortung seiner Frau. Frank Rosin muss in Stefan schnellstmöglich die Lebensgeister wecken!
