Gefangen zwischen Küchen-Chaos und Mutterpflichten in "Mel's Taverne"Jetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 5: Gefangen zwischen Küchen-Chaos und Mutterpflichten in "Mel's Taverne"
97 Min.Folge vom 24.04.2018Ab 12
Heute verschlägt es Sternekoch Frank Rosin nach Moers im Ruhrgebiet. Hier betreibt Kindergärtnerin und Alleinverdienerin Mel ihre griechische Taverne mit ganz viel Liebe, aber wenig Know-How. Auf Mels Speisekarte haben sich neben dem typischen Gyros auch das allseits beliebte Schnitzel und die Currywurst verirrt. Doch nicht nur die wilde Kulinarik wird Rosin hier alles abverlangen. Auch das Fehlen jeglicher Küchenausstattung sorgt für mächtig Chaos beim ersten Testessen.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick