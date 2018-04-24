Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gefangen zwischen Küchen-Chaos und Mutterpflichten in "Mel's Taverne"

Kabel EinsStaffel 11Folge 5vom 24.04.2018
97 Min.Folge vom 24.04.2018Ab 12

Heute verschlägt es Sternekoch Frank Rosin nach Moers im Ruhrgebiet. Hier betreibt Kindergärtnerin und Alleinverdienerin Mel ihre griechische Taverne mit ganz viel Liebe, aber wenig Know-How. Auf Mels Speisekarte haben sich neben dem typischen Gyros auch das allseits beliebte Schnitzel und die Currywurst verirrt. Doch nicht nur die wilde Kulinarik wird Rosin hier alles abverlangen. Auch das Fehlen jeglicher Küchenausstattung sorgt für mächtig Chaos beim ersten Testessen.

