Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Trotz Top-Küche: Extreme Kosten treiben die Bürgerstube Lambrecht in den Ruin

Kabel EinsStaffel 11Folge 2vom 30.01.2018
88 Min.Folge vom 30.01.2018Ab 6

Sein neuester Fall führt Frank Rosin in die so genannte "Toskana Deutschlands" - die Pfalz. In der "Bürgerstube Lambrecht" findet der Sternekoch ein gut laufendes Lokal und kompetente Mitarbeiter vor. Doch wie kann es dann sein, dass das riesige Objekt dennoch keinen entsprechenden Gewinn für die Chefs Sybille und Orhan abwirft? Der Sternekoch begibt sich auf Spurensuche und wird schnell fündig. Doch ob in diesem speziellen Fall Frank Rosins Hilfe Früchte trägt?

