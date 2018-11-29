Zum Inhalt springenBarrierefrei
"Gasthaus zur Post": Mangelhafte Gerichte und schockierende Hygiene

Staffel 11Folge 8vom 29.11.2018
Folge vom 29.11.2018

Im ländlichen Baierbrunn, bei München, kämpft das Betreiberpaar Martina Kurucová und Roman Schmoll mit ihrem "Gasthaus zur Post" um die Gunst der Bayern. Seit zwei Jahren leiten der gelernte Koch und die tschechische Fahrlehrerin das Traditionshaus. Seitdem häufen sich nicht nur die Schulden, sondern auch der Dreck. Schon kurz nach seiner Ankunft wird Frank Rosin Augenzeuge von Romans entspanntem Umgang mit Hygiene ...

