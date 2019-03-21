Mammutprojekt für Frank Rosin: Ist die "Stadthalle Burg" noch zu retten?Jetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 16: Mammutprojekt für Frank Rosin: Ist die "Stadthalle Burg" noch zu retten?
85 Min.Folge vom 21.03.2019
Mit der 450 Quadratmeter großen Stadthalle im kleinen Ort Burg bei Magdeburg hat sich Jung-Gastronomin Janin Niele (27) ein wahres Mammutprojekt aufgehalst. Vor drei Jahren wollte sich die gelernte Veranstaltungskauffrau mit ihrer eigenen Eventlocation einen Traum erfüllen - jetzt steht sie vor dem finanziellen Ruin. Um ihr Personal überhaupt bezahlen zu können, muss die 27-Jährige noch nebenbei arbeiten gehen. Kann Frank Rosin hier noch helfen?
