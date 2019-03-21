Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 11Folge 16vom 21.03.2019
85 Min.Folge vom 21.03.2019Ab 12

Mit der 450 Quadratmeter großen Stadthalle im kleinen Ort Burg bei Magdeburg hat sich Jung-Gastronomin Janin Niele (27) ein wahres Mammutprojekt aufgehalst. Vor drei Jahren wollte sich die gelernte Veranstaltungskauffrau mit ihrer eigenen Eventlocation einen Traum erfüllen - jetzt steht sie vor dem finanziellen Ruin. Um ihr Personal überhaupt bezahlen zu können, muss die 27-Jährige noch nebenbei arbeiten gehen. Kann Frank Rosin hier noch helfen?

