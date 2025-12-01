Sabrina ... total verhext!
Folge 1: Dreharbeiten mit einem Vampir
21 Min.Ab 6
Sabrina und Miles möchten einen Horror-Film drehen, in dem ein Vampir, düstere Cheerleader und ein hilfloses Mädchen vorkommen. Alle Rollen sind bereits besetzt, doch für den Vampir haben sie noch nicht den optimalen Schauspieler gefunden - bis sich Vladimir Kortensky meldet, der seine Sache fast zu gut macht ... Währenddessen haben Hilda und Zelda den Auftrag bekommen, eine Schulklasse im anderen Reich in Sachen "Wie mache ich jemandem richtig Angst" zu unterrichten ...
