Sabrina ... total verhext!

Paramount GlobalStaffel 6Folge 6
Folge 6: Auf dünnem Eis

22 Min.

Harvey verletzt sich beim Eishockey am Knöchel - nun droht ihm eine Saison auf der Ersatzbank. Deshalb bittet er Sabrina um Hilfe, die ihm auch schließlich mit ein bisschen Zauberei hilft: Sie bittet Merkur um ein Paar Zauberschlittschuhe - sein angeblich einziges Paar -, mit dem Versprechen, sie am nächsten Tag zurückzubringen. Doch als Harvey mit den neuen Gleitern wie ein Gott spielt, will sein Trainer die Schlittschuhe mit Bronze überziehen und sie in der Vitrine ausstellen.

Paramount Global
