Paramount GlobalStaffel 6Folge 16
Folge 16: Sabrina und der Kuss

21 Min.

Sabrinas Ex-Freund Derek aus dem Anderen Reich besucht sie. Er ist inzwischen Maler, und Sabrina ist begeistert von seinen Werken. Als es zwischen beiden zu einem Kuss kommt, plagt Sabrina Josh gegenüber das schlechte Gewissen: Sie erzählt ihm von dem Vorfall, doch Josh reagiert überraschend verständnisvoll und gar nicht eifersüchtig, was nun Sabrina überhaupt nicht passt. Sie bittet die Bestseller-Autorin Francesca aus dem Anderen Reich, Joshs Liebesleben umzuschreiben.

Paramount Global
