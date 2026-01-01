Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zeitreisen von der Stange

Staffel 6Folge 15
Folge 15: Zeitreisen von der Stange

21 Min.

Nach der Trennung von Professor Carlin bereut Zelda sehr, dass sie den Heiratsantrag ihres Exfreundes Gabriel nicht angenommen hat. Aus Mitleid macht Sabrina darauf mit ihrer Tante eine Zeitreise in die Vergangenheit und lässt Zelda Gabriels Antrag annehmen. Doch als Sabrina nach ihrer Rückkehr erkennt, dass die Zeitreise massive Veränderungen zur Folge hat und Zelda mit Gabriel alles andere als glücklich ist, versucht sie, die Heirat per Zauberspruch rückgängig zu machen.

