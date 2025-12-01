Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sabrina ... total verhext!

E-Mail mit Hohlkopf-Faktor

Paramount GlobalStaffel 6Folge 10
E-Mail mit Hohlkopf-Faktor

Sabrina ... total verhext!

Folge 10: E-Mail mit Hohlkopf-Faktor

22 Min.

Als Sabrina von ihrer bösen Zwillingsschwester Katrina per E-Mail mit einem Hohlkopf-Virus infiziert wird, benimmt sich Sabrina wie eine Idiotin und wird Morgan immer ähnlicher. Als Josh sie deswegen in der Redaktion zur Rede stellt, macht sie Schluss mit ihm. Nur Harvey merkt, dass Sabrina verhext sein muss und bringt sie zu ihren Tanten. Darauf befördert sich Zelda ins Gefängnis des Anderen Reichs und erfährt von ihrer Zwillingsschwester Jezebelda das ersehnte Gegenmittel.

Paramount Global
