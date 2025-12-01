Sabrina ... total verhext!
Folge 14: Hochzeitsglocken
21 Min.
Tante Irma aus dem Anderen Reich will Sabrina unbedingt mit einem jungen Hexer namens Peter verheiraten, doch weder Peter, der in Roxie verliebt ist, noch Sabrina sind damit einverstanden. Tante Irma aber droht, Roxie für den Rest ihres Lebens unglücklich zu machen und den Bräutigam zu verbannen. Unbeirrt arrangiert sie Sabrinas und Peters Hochzeit im Anderen Reich. Miles hingegen ist immer noch auf der Suche nach interessanten Mädchen und besucht dafür sogar einen Ballettkurs.
