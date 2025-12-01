Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sabrina ... total verhext!

Hochzeitsglocken

Paramount GlobalStaffel 6Folge 14
Hochzeitsglocken

HochzeitsglockenJetzt kostenlos streamen

Sabrina ... total verhext!

Folge 14: Hochzeitsglocken

21 Min.

Tante Irma aus dem Anderen Reich will Sabrina unbedingt mit einem jungen Hexer namens Peter verheiraten, doch weder Peter, der in Roxie verliebt ist, noch Sabrina sind damit einverstanden. Tante Irma aber droht, Roxie für den Rest ihres Lebens unglücklich zu machen und den Bräutigam zu verbannen. Unbeirrt arrangiert sie Sabrinas und Peters Hochzeit im Anderen Reich. Miles hingegen ist immer noch auf der Suche nach interessanten Mädchen und besucht dafür sogar einen Ballettkurs.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Sabrina ... total verhext!
Paramount Global
Sabrina ... total verhext!

Sabrina ... total verhext!

Alle 7 Staffeln und Folgen