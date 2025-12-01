Sabrina ... total verhext!
Folge 19: Schuldig
21 Min.
Sabrina verhilft Tante Zelda per Zauber dazu, dass sie von Professor Beltran für die Auszeichnung zur "Professorin des Jahres" vorgeschlagen wird. Doch als dieser Erkundigungen über Zelda einholt, kommt heraus, dass seine Kollegin ihre Diplome bereits im Jahr 1872 erhalten hat. Zelda wird darauf von der Uni gefeuert. Als Sabrina zudem erfährt, dass Zelda mit dem Verlust des Jobs auch ihre Seele verloren hat, fühlt sie sich unendlich schuldig und will alles wieder gutmachen!
