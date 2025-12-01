Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sabrina ... total verhext!

Die Besserwisserin

Paramount GlobalStaffel 6Folge 18
Die Besserwisserin

Die BesserwisserinJetzt kostenlos streamen

Sabrina ... total verhext!

Folge 18: Die Besserwisserin

22 Min.

Wieder einmal übertreibt es Sabrina mit ihren gut gemeinten Ratschlägen für ihre Freunde. Als sie schließlich erkennt, dass sie eine ewige "Besserwisserin" ist, beschließt sie, dass sich etwas ändern muss. Sie geht deshalb in Buddys Reparaturwerkstätte im Anderen Reich, der ihr auch prompt das "Besserwisser-Teil" ausbaut. Doch das hat schreckliche Folgen: Denn nun macht sich Sabrina überhaupt keine Sorgen mehr um ihre Freunde - auch wenn es dringend nötig wäre!

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Sabrina ... total verhext!
Paramount Global
Sabrina ... total verhext!

Sabrina ... total verhext!

Alle 7 Staffeln und Folgen