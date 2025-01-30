Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Verknallt in meinen Boss

SAT.1Staffel 7Folge 21
Verknallt in meinen Boss

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 21: Verknallt in meinen Boss

22 Min.Ab 12

Die 29-jährige Sara Roth ist überglücklich: Sie hat sich ihren Traumjob in einer renommierten Werbeagentur geangelt. Doch ihr Glück bricht mit einem Schlag zusammen: Sara erwischt ihren Freund in flagranti mit einer anderen Frau. Aus Frust lässt sich Sara entgegen ihre Prinzipien auf einen One-Night-Stand mit einem Unbekannten ein. Den trifft sie am nächsten Morgen an ihrem ersten Tag im neuen Job gleich wieder ...

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

