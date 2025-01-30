Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 14: Liebe auf Diät
23 Min.Ab 12
Fett und eklig! Das denkt die 27-jährige Yvonne Nink von sich selbst. Als sie dann auch noch von ihrem Date gedemütigt wird, muss eine Diät her. Ausgerechnet im Fitnessstudio trifft sie dann auf den durchtrainierten Daniel und es funkt sofort. Um ihm zu gefallen, will sie ihr Vorhaben beschleunigen und greift zu Diätpillen. Doch damit begibt sie sich auf einen lebensgefährlichen Pfad ...
