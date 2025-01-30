Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 5: Unschuldig schuldig
23 Min.Ab 12
Für die 28-jährige Emily wird der schönste Tag in ihrem Leben zu ihrem schlimmsten Albtraum: An ihrem Hochzeitstag wird ihr Mann Marcus festgenommen. Der schlimme Vorwurf: Vergewaltigung! Sein angebliches Opfer: Seine junge und hübsche Kollegin Tina. Obwohl alle Indizien gegen ihn sprechen, gibt Emily nicht auf. Sie sucht auf eigene Faust nach der Wahrheit. Mit fatalen Folgen ...
