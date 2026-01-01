Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 8Folge 15
Folge 15: Ein Leben für die Liebe

23 Min.Ab 12

Lungenkrebs! Mit gerade mal 34 Jahren wird bei der erfolgreichen Weinhändlerin Sissi Rose die schreckliche Diagnose gestellt. Ein Todesurteil. Ohne Chemo bleiben ihr nur noch drei Monate zu leben. Trotzdem entscheidet sich Sissi dagegen. Sie möchte die übrige Zeit genießen und in Würde sterben. Bis sie plötzlich ihre große Liebe trifft - und in einen inneren Konflikt gerät.

SAT.1
