Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 19: Der Einzelgänger
23 Min.Ab 12
Seit dem Tod seiner Freundin hat sich für Mark Berninger alles verändert. Der 26-Jährige zieht sich komplett zurück und meidet vor allem seinen Vater Kurt, dem er die Schuld an dem Unfall gibt. Doch dann steht eines Tages die quirlige Patricia in seinem Plattenladen - und stellt sein Leben mit ihrer wilden Art gehörig auf den Kopf. Was Mark nicht ahnt: Die Begegnung mit Patricia ist kein Zufall, sondern der Versuch seines Vaters, Mark aus seinem Schneckenhaus zu befreien.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick