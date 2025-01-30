Im Brautkleid meiner SchwesterJetzt kostenlos streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 12: Im Brautkleid meiner Schwester
23 Min.Ab 12
Carlotta Siebert (33) ist extra für die Hochzeit ihrer Schwester aus den USA angereist. Das Verhältnis der Schwestern war schon immer unterkühlt und wurde nach dem Tod der Mutter noch schlechter. Carlotta will die Hochzeit schnell hinter sich bringen und dann zurück nach Florida. Ein guter Plan, wäre da nicht Lenas zukünftiger Mann Patrick. Bei den Hochzeitsvorbereitungen kommen sich die beiden näher und steuern geradewegs auf eine Katastrophe zu ...
