Alexa -Verliebt in einen SchülerJetzt kostenlos streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 3: Alexa -Verliebt in einen Schüler
23 Min.Ab 12
Die ehrgeizige Lehrerin Alexa Reese unterrichtet an einer renommierten Privatschule. Doch dann passiert etwas, womit die 29-jährige nicht gerechnet hat: Sie verliebt sich in ihren minderjährigen Schüler Jonas (17) und stürzt sich in eine Affäre mit ihm, die nicht unbemerkt bleibt. Als ein schmieriger Kollege Alexa mit seinem Wissen zum Sex erpresst, steht sie vor der schwierigsten Entscheidung ihres Lebens. Wird sie für ihre verbotene Liebe alles riskieren?
