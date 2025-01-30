Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Ich sehe was, was Du nicht siehst

SAT.1Staffel 8Folge 10
Ich sehe was, was Du nicht siehst

Ich sehe was, was Du nicht siehst

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 10: Ich sehe was, was Du nicht siehst

23 Min.Ab 12

Geraldine Pötter (34) ist Single und hat einen richtig miesen Tag. Bahn verpasst, zum Termin zu spät, eine Blase gelaufen und jetzt auch noch kein Geld in der Tasche, um die Rechnung im Restaurant zu zahlen. Eigentlich ein Tag zum Vergessen. Aber ausgerechnet an diesem Tag soll eine außergewöhnliche Begegnung ihr gesamtes Leben auf den Kopf stellen. Eine Wahrsagerin behauptet, dass Geraldine genau heute ihrem Traummann begegnet sei.

