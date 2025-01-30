Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 4: Die verlorene Zeit
22 Min.Ab 12
Die 22-jährige Lena Wirtz verbringt ihren Geburtstag damit, ihre Möbel im Internet zu versteigern, denn sie ist knapp bei Kasse. Als am Abend ihre verhasste aber wohlhabende Schwester Simone mit einem teuren Geschenk vor ihrer Tür steht, wittert Lena die Gelegenheit: Am nächsten Tag bringt sie das Geschenk zurück und kassiert dafür das Geld. Doch ihr Plan geht nicht auf, denn beim Juwelier wird sie von der Polizei ins Verhör genommen: das Schmuckstück wurde geklaut!
