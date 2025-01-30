Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Indien mon amour

SAT.1Staffel 8Folge 21
Indien mon amour

Folge 21: Indien mon amour

Folge 21: Indien mon amour

23 Min.Ab 12

Einmal im Leben Indien bereisen. Das ist Corinna Beders (38) Herzenswunsch. Doch ihr Mann Oliver verbietet ihr das. Eines Tages trifft Corinna auf die quirlige Bea und findet in ihr eine Gleichgesinnte. Die beiden Frauen planen die Indienreise gemeinsam anzutreten, egal was Oliver dazu sagt. Doch in ihrer Vorfreude merkt Corinna nicht, dass Bea ein falsches Spiel mit ihr treibt. Sie ist kurz davor alles in ihrem Leben zu verlieren.

SAT.1
