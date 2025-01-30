Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Hanna - Mutter in Todesangst

SAT.1Staffel 8Folge 22
Hanna - Mutter in Todesangst

Hanna - Mutter in TodesangstJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 22: Hanna - Mutter in Todesangst

23 Min.Ab 12

Für Hanna Richter wird der schlimmste Alptraum wahr: Ihr gewalttätiger Ex-Mann Mirco wird nach jahrelanger Haft aus dem Gefängnis entlassen und sinnt auf Rache. Hinzu kommt, dass Hanna ihrem 16-jähringen Sohn bisher die Wahrheit über seinen leiblichen Vater verschwiegen hat. Als Mirco Kontakt zu Leon aufnimmt, beschimpft der seine Mutter als Lügnerin und flüchtet in die offenen Arme seines kriminellen Vaters - nicht ahnend, dass er sich damit in tödliche Gefahr begibt ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen