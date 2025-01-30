Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 51
22 Min.Ab 12

Schon sein ganzes Leben hat Marko Helms (32) mit Stottern zu kämpfen. Mit viel Disziplin hat er es in den Griff bekommen und ist inzwischen Mitinhaber eines kleinen Fahrradladens. Als er jedoch auf die hübsche neue Mechanikerin Noa trifft, holt ihn seine Vergangenheit wieder ein. In ihrer Gegenwart kriegt Marko keinen klaren Satz mehr raus. Sein Stottern vermasselt fast einen wichtigen Geschäftstermin und Marco gibt Noa die Schuld daran. Gewinnt seine Scham über die Liebe?

SAT.1
