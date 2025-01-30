Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 28
23 Min.Ab 12

Nach dem Tod ihres Vaters muss Nadine Klose (40) von einem Tag auf den anderen muss sie eine große Firma leiten. Ehemann und Tochter entfremden sich immer mehr von ihr, vergessen sogar ihren Geburtstag. Schwer enttäuscht fährt Nadine alleine auf ein Wellnesswochenende. Als sie dort den charmanten Diamantenhändler Lukas von Schönfels kennenlernt, begeht sie einen folgenschweren Fehler. Wie folgenschwer, wird ihr klar, als ihr ein heimlich aufgenommenes Sex-Video zugeschickt wird.

