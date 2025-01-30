Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Untreu am Vatertag

SAT.1Staffel 8Folge 109
Untreu am Vatertag

Untreu am VatertagJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 109: Untreu am Vatertag

23 Min.Ab 12

Die 31-jährige Svenja Liebig könnte mit Freund Markus Held (33) und Tochter Lily glücklich sein. Doch seit der Geburt des Kindes sieht das Sexleben des jungen Paares mehr als mau aus. Nicht zuletzt, weil Markus wegen Svenjas krankhafter Eifersucht total genervt ist. Svenja setzt alles daran, ihn auf frischer Tat zu ertappen. Doch als sie ihren Partner durch die Treuetesterin Helena Graf (28) auf die Probe stellt, wird Svenja klar, dass sie einen gravierenden Fehler gemacht hat!

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen