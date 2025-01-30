Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 122: Toyboy
23 Min.Ab 12
Für Sarah Stein (37) tickt die biologische Uhr. Als wäre das nicht genug, wird sie nach acht Ehejahren auch noch von ihrem Mann Peter für seine Sekretätin verlassen. Sarah sucht Hilfe bei der Psychologin Anita Woinoff. Die predigt ihr zu leben und Spaß zu haben. Sarah befolgt den Rat und verliebt sich prompt in den 14 Jahre jüngeren Studenten Tom. Kein Problem, meint Dr. Woinoff, genieße dein Leben. Doch diesen Tipp soll die Therapeutin schon bald bereuen.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick